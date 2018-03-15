Чижов рассказал, как Лондон может принимать санкции против России в Brexit

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

"Любые действия экономического характера, которые могут предприниматься британской стороной, они в период Brexit могут быть только в рамках общей позиции Европейского союза. Это касается и тех мер, которые могут витать в голове британских чиновников в отношении России", — сказал Чижов в интервью телеканалу «Евроньюс».

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма . Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.