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Чижов рассказал, как Лондон может принимать санкции против России в Brexit
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Чижов рассказал, как Лондон может принимать санкции против России в Brexit 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Любые действия экономического характера, которые Великобритания может принять в отношении России в период Brexit, могут приниматься Лондоном только в рамках общей позиции ЕС, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
"Любые действия экономического характера, которые могут предприниматься британской стороной, они в период Brexit могут быть только в рамках общей позиции Европейского союза. Это касается и тех мер, которые могут витать в голове британских чиновников в отношении России", — сказал Чижов в интервью телеканалу «Евроньюс».
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.
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