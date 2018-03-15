Россия уверяет, что Вашингтон не отвлечёт Москву от Сирии «британским сюжетом»

«Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску . Угрозы постпреда США ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности. Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон», говорится в заявлении.

В российской дипмиссии напоминают, что всем так называемым «сопротивлением» в этом региона руководят боевики террористической организации "Джебхат-ан-Нусра" *, на совести которых регулярные обстрелы мирных кварталов Дамаска.

«Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь нас от Сирии «британским сюжетом» не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии», — заявляют российские дипломаты.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Никки Хейли — постоянный представитель США при ООН — заявила, что американская армия готова вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.

Новости Сирии: В Совфеде дали ответ на заявление Хейли по Сирии