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Четверть всех избирателей Приморья уже проголосовала на выборах президента
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Четверть всех избирателей Приморья уже проголосовала на выборах президента 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Явка на выборах президента РФ в Приморье, по данным на 12:00 местного времени (5:00 мск), составила 25,88%, сообщил журналистам заместитель председателя Избирательной комиссии Приморья Лариса Орлова.
"На 12:00 местного времени (5:00 мск) на выборах президента Российской Федерации в Приморском крае проголосовали 379 тыс. 948 избирателей, что составляет 25,88%. На выборах президента в 2012 году на это время проголосовали 21,5%. Избирательная кампания идет в штатном режиме. В избирательную комиссию жалоб на нарушения в письменном виде не поступало", — сообщила Орлова.
Она добавила, что в лидерах по явке в Приморье — Анучинский и Шкотовский районы и Спасск-Дальний. На горячую линию поступают обращения граждан, которые по разным причинам не обнаружили себя в списке избирателей, вопросы решаются оперативно в штатном режиме. Кроме того, ряд звонков поступил от наблюдателей от одного из кандидатов, направленных на участки.
"Это связано с тем, что на всех избирательных участках, в соответствии с законом, имеются плакаты с информацией о кандидатах, в том числе с информацией о доходах и имуществе кандидатов, которые они предоставляют в Центральную избирательную комиссию. При этом некоторые кандидаты предоставляли недостоверные сведения о доходах и имуществе", — рассказала Орлова.
Она пояснила, что уточненные сведения о заграничных счетах одного из кандидатов поступили в ЦИК из налоговой службы позже, чем были напечатаны информационные материалы, и ЦИК разработал макет для дополнительного размещения этих данных в информационных буклетах.
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