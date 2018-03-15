Ещё
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах 

РИА Новости 15 марта 2018
Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что политик должен быть готов к жёстким правилам, прокомментировав таким образом слезы кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак во время дебатов.
"Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — сказал Жириновский в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу, потому что в них никто не обидит.
Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Во время обращения к избирателям Собчак заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают.
"Эти люди перебивают здесь только меня", — обратилась она к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, потребовав возместить "ее законное время", отведенное на выступление.
После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему. В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".
РИА Новости: последние новости
Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак293
Пока вы спали: «Нежданчик» от России280
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле210
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1284
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение