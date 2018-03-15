Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах

"Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — сказал Жириновский в своём Telegram-канале. Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что политик должен быть готов к жёстким правилам, прокомментировав таким образом слезы кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак во время дебатов.

Политик отметил, что куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу, потому что в них никто не обидит.

Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Во время обращения к избирателям Собчак заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают.

"Эти люди перебивают здесь только меня", — обратилась она к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, потребовав возместить "ее законное время", отведенное на выступление.