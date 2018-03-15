Советник Порошенко обиделся на Россию из-за новейшего «Сармата»

Он заявил, что на данный момент «Сармат» — это только макет, прошедший в конце 2017 года стадию бросковых испытаний.

По мнению Горбулина, российский лидер «пугает мир сказками» о «Сармате». И вообще сравнивать российский комплекс с «украинской ракетой» якобы некорректно.

Он напомнил, что РС-20 (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана») был разработан в СССР в Днепропетровске , что позволяет, по мнению советника Порошенко, считать, что комплекс принадлежит Украине.

«Он (Путин — прим. ред.) сравнил «Сармат», которого еще не существует на вооружении, и я не знаю, когда он появится на вооружении, с нашим «Сатаной»», — сказал Горбулин.

В начале марта Владимир Путин представил видео испытаний новейшей баллистической ракеты «Сармат». По словам президента, комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, преодолеть любую систему противоракетной обороны.