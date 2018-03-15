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Советник Порошенко обиделся на Россию из-за новейшего «Сармата»
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Советник Порошенко обиделся на Россию из-за новейшего «Сармата» 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Он заявил, что на данный момент «Сармат» — это только макет, прошедший в конце 2017 года стадию бросковых испытаний.
Директор Национального института стратегических исследований (НИСИ), советник президента Украины Владимир Горбулин заявил, что «откровенно обижен» на президента России Владимира Путина после его сравнения новейшего российского комплекса «Сармат» с «Воеводой», сообщает ИА ОПК Украины.
По мнению Горбулина, российский лидер «пугает мир сказками» о «Сармате». И вообще сравнивать российский комплекс с «украинской ракетой» якобы некорректно.
Он напомнил, что РС-20 (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана») был разработан в СССР в Днепропетровске, что позволяет, по мнению советника Порошенко, считать, что комплекс принадлежит Украине.
«Он (Путин — прим. ред.) сравнил «Сармат», которого еще не существует на вооружении, и я не знаю, когда он появится на вооружении, с нашим «Сатаной»», — сказал Горбулин.
В начале марта Владимир Путин представил видео испытаний новейшей баллистической ракеты «Сармат». По словам президента, комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, преодолеть любую систему противоракетной обороны.
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