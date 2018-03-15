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Климкин: спешить с введением визового режима с Россией не стоит
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Климкин: спешить с введением визового режима с Россией не стоит 

Свободная пресса 15 марта 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что дипломатические отношения между Украиной и Россией в настоящее время отсутствуют, но, что спешить с введением визового режима с Россией не стоит.
Как сообщает «ФАН», Климкин считает, что нет необходимости в дипломатических отношениях между двумя соседними странами.
Но по поводу введения визового режима с Россией Климкин сказал, что необходимо понимать, какие будут последствия после этого.
В настоящее время въезд граждан России осуществляется по заграничным паспортам через международные и межгосударственные пункты пропуска.
Ранее Климкин заявлял, что Украина не станет разрывать дипломатические отношения с Россией.
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