Климкин: спешить с введением визового режима с Россией не стоит

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что дипломатические отношения между Украиной и Россией в настоящее время отсутствуют, но, что спешить с введением визового режима с Россией не стоит.

Как сообщает «ФАН», Климкин считает, что нет необходимости в дипломатических отношениях между двумя соседними странами.

Но по поводу введения визового режима с Россией Климкин сказал, что необходимо понимать, какие будут последствия после этого.

В настоящее время въезд граждан России осуществляется по заграничным паспортам через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Ранее Климкин заявлял, что Украина не станет разрывать дипломатические отношения с Россией.

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