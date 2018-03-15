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В Госдуме отреагировали на действия США в ООН
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В Госдуме отреагировали на блокировку США в ООН проекта КНР и России по ситуации в КНДР‍ 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал блокировку США в ООН проекта заявления Совета Безопасности, предложеннего Китаем и Россией, о прогрессе на Корейском полуострове.
«В урегулировании ситуации на Корейском полуострове, очевидно, заинтересованы Россия и Китай, и они последовательно придерживаются мирного решения, а США, я так полагаю, косвенно заинтересованы в сохранении напряжённости, чтобы обосновать своё военное присутствие в регионе и преследование тем самым своих экономических интересов. То есть контроль над регионом они хотят сохранить. Потому что если Кореи договорятся, то Америка им не нужна», — отметил Морозов.
Ранее представитель постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский сообщил, что США заблокировали в ООН проект заявления Совбеза, предложенный Китаем и Россией, о прогрессе на Корейском полуострове.
По его словам, речь идёт о документе в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, достигнутом вследствие договорённостей о проведении переговоров на высшем уровне между представителями Китая, США и Южной Кореи.
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