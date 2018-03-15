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РФ ответила на «желчное» заявление США по Крыму
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Посольство РФ назвало заявление Госдепартамента по Крыму беспрецедентно надрывным 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент сделал "беспрецедентно надрывное и желчное заявление" по годовщине референдума в Крыму и недавнему визиту туда президента России Владимира Путина, сделав очередную попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию. Об этом в среду заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Четыре года назад крымчане приняли историческое решение, — напомнили в диппредставительстве. — Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, ты сердишься, значит ты не прав".
"В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением Президентом России Владимиром Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", — добавили в посольстве.
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