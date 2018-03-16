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Евросоюз подтвердил намерение сохранить санкции против России из-за Крыма
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Евросоюз подтвердил намерение сохранить санкции против России из-за Крыма 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. ЕС подтвердил намерение сохранить санкции в отношении РФ из-за Крыма и призвал государства-члены ООН разработать собственные меры по непризнанию российского суверенитета над полуостровом, говорится в распространенном в пятницу заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
"ЕС остается привержен решимости в полной мере реализовывать свою политику непризнания (присоединения Крыма к России — ред.), в том числе путем ограничительных мер", — говорится в сообщении. Евросоюз при этом призывает «государства-члены ООН предусмотреть аналогичные меры по непризнанию».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.
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