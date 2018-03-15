Около полумиллиона российских туристов будут находиться за пределами страны в день выборов

Около 500 тысяч российских туристов будут находиться за пределами страны 18 марта, в день президентских выборов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ростуризма . Как рассказал глава ведомства Олег Сафонов, за границей организовано 394 избирательных участка в 146 странах.

Отмечается, что благодаря помощи со стороны МИД России они появятся в популярных среди россиян туристических местах.

«Кроме того, у наших граждан будет возможность отдать свой голос за кандидата и в аэропортах вылета — там тоже станут работать избирательные участки. Для этого можно было в многофункциональном центре или на сайте госуслуг подать заявление с указанием, где 18 марта гражданину будет удобно проголосовать», — пояснил Сафонов.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что досрочное голосование на Бали на выборах президента России пройдёт 16 марта.