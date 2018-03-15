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Около полумиллиона российских туристов будут находиться за пределами страны в день выборов
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Около полумиллиона российских туристов будут находиться за пределами страны в день выборов 

RT на русском 15 марта 2018
Около 500 тысяч российских туристов будут находиться за пределами страны 18 марта, в день президентских выборов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ростуризма. Как рассказал глава ведомства Олег Сафонов, за границей организовано 394 избирательных участка в 146 странах.
Отмечается, что благодаря помощи со стороны МИД России они появятся в популярных среди россиян туристических местах.
«Кроме того, у наших граждан будет возможность отдать свой голос за кандидата и в аэропортах вылета — там тоже станут работать избирательные участки. Для этого можно было в многофункциональном центре или на сайте госуслуг подать заявление с указанием, где 18 марта гражданину будет удобно проголосовать», — пояснил Сафонов.
Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что досрочное голосование на Бали на выборах президента России пройдёт 16 марта.
Выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года.
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