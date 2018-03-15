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Небензя сыронизировал по поводу «опыта» Хейли
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Небензя удивился познаниям Хейли в области химии 

Газета.Ru
Фото: Lucas Jackson/Reuters
Постпред России при ООН Василий Небензя удивился, что его американская коллега Никки Хейли оказалась "опытным химиком". Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН по по отравлению в британском Солсбери, сообщает РИА "Новости".
"Мы живем в особое время. На наших глазах происходят удивительные события. Идет процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины. Причем этот принцип уголовного права переносится на международные отношения. Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России", — сказал Небензя.
По его словам, американской стороне, чтобы установить виновных, "не нужные никакие расследования",
В ходе заседания Небензя также заявил, что Москва требует доказательств по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
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