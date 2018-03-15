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Госдеп отреагировал на слова Путина в Крыму
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Госдеп отреагировал на заявления Путина в Крыму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Государственный департамент США выпустил в среду заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные в этом регионе заявления президента РФ Владимира Путина.
В среду Путин прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения референдума о статусе полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года.
"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — следует из заявления госдепа.
Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".
"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — говорится в комментарии.
Президент России Владимир Путин в среду осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополя.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Москва также не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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