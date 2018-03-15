Госдеп отреагировал на слова Путина в Крыму

"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — следует из заявления госдепа.

В среду Путин прибыл в Крым в преддверии годовщины со дня проведения референдума о статусе полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года.