Небензя: «Виновные были назначены заранее»

Британия не хочет привлекать Россию к расследованию, считает Небензя

"Это тема для расследования. Есть соответствующие статьи конвенции по запрещению химического оружия, там все прописано, мы это предлагаем. Но, по-моему, нас не слышат. Мы готовы к совместному расследованию. Другое дело, что никто не собирается это расследование нам обеспечивать. Потому что виновные, как вы видели сегодня из выступлений нескольких делегаций, были назначены заранее", — сказал Небензя журналистам в ООН после заседания СБ ООН. Совет Безопасности ООН в среду по инициативе Великобритании провел экстренное заседание в связи с инцидентом в Солсбери. По словам Небензи, инцидент в Солсбери — "это тема не для Совета Безопасности, тема для ОЗХО ".

Изначально делегация Великобритании запросила проведение закрытых консультаций Совета по инциденту в Солсбери. Однако делегация России настояла на открытом формате встречи. "Чтобы все видели, что происходит", — сказал Небензя на заседании. Однако перед тем, как начать открытую встречу, члены Совета провели краткую встречу за закрытыми дверями.