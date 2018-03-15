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Небензя: «Виновные были назначены заранее»
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Британия не хочет привлекать Россию к расследованию, считает Небензя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Постпред РФ при ООН Василий Небензя усомнился в заинтересованности Лондона привлечь РФ к расследованию инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Совет Безопасности ООН в среду по инициативе Великобритании провел экстренное заседание в связи с инцидентом в Солсбери. По словам Небензи, инцидент в Солсбери — "это тема не для Совета Безопасности, тема для ОЗХО".
"Это тема для расследования. Есть соответствующие статьи конвенции по запрещению химического оружия, там все прописано, мы это предлагаем. Но, по-моему, нас не слышат. Мы готовы к совместному расследованию. Другое дело, что никто не собирается это расследование нам обеспечивать. Потому что виновные, как вы видели сегодня из выступлений нескольких делегаций, были назначены заранее", — сказал Небензя журналистам в ООН после заседания СБ ООН.
Изначально делегация Великобритании запросила проведение закрытых консультаций Совета по инциденту в Солсбери. Однако делегация России настояла на открытом формате встречи. "Чтобы все видели, что происходит", — сказал Небензя на заседании. Однако перед тем, как начать открытую встречу, члены Совета провели краткую встречу за закрытыми дверями.
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