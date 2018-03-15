МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива», телеведущая Ксения Собчак сравнила теледебаты с первым кругом ада.
На встрече со своими сторонниками в Москве в четверг Собчак выразила мнение, что, это «была очень сложная и очень грязная кампания».
Телеведущая добавила: если после этой кампании ее будут спрашивать, знает ли она, что такое ад, она ответит, что «имеет какое-то представление как минимум о первом круге этого ада». «Это те дебаты, это те позорные дебаты, которые проходили во время этих выборов», — сказала кандидат в президенты.
Во время предвыборных дебатов, которые начались 26 февраля, произошло несколько инцидентов с участием Ксенией Собчак. В частности, во время одной из дискуссий, которую транслировал телеканал «Россия 1», у нее возник спор с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским. Он оскорбил ее, используя ненормативную лексику, а Собчак плеснула в него водой.
На других дебатах, прошедших на канале «Россия 1» в минувшую среду, Собчак перебивали другие кандидаты, после чего она ушла из студии в слезах. Модератор дискуссии Владимир Соловьев назвал подобное поведение в отношении Собчак травлей.