Собчак сравнила теледебаты с первым кругом ада

На встрече со своими сторонниками в Москве в четверг Собчак выразила мнение, что, это «была очень сложная и очень грязная кампания».

Телеведущая добавила: если после этой кампании ее будут спрашивать, знает ли она, что такое ад, она ответит, что «имеет какое-то представление как минимум о первом круге этого ада». «Это те дебаты, это те позорные дебаты, которые проходили во время этих выборов», — сказала кандидат в президенты.

Во время предвыборных дебатов, которые начались 26 февраля, произошло несколько инцидентов с участием Ксенией Собчак. В частности, во время одной из дискуссий, которую транслировал телеканал «Россия 1», у нее возник спор с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским . Он оскорбил ее, используя ненормативную лексику, а Собчак плеснула в него водой.