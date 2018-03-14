Пушков об Украине: опять стреляют себе в ногу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение украинских властей разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который 31 мая 1997 года заключили президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма.
«Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины», — написал Пушков в Twitter.
«Опять стреляют себе в ногу…» — добавил он.
Ранее в среду депутат Верховной рады Светлана Залищук сообщила, что украинский МИД подготовил предложения для президента страны Петра Порошенко по выходу Украины из СНГ и денонсации Договора о дружбе между Москвой и Киевом.
При этом еще в январе украинские власти наотрез отказывались разрывать этот договор, поскольку, как говорил депутат Госдумы Константин Затулин, украинские власти считали выгодным его существование.