Захарова пообещала жесткий ответ на любые новые меры Лондона против РФ

"В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры. Это все четко сказано", — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, при разработке ответных мер на действия Лондона российские власти действовали обдуманно.

"Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась", — подчеркнула официальный представитель МИД России.