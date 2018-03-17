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Захарова пообещала жесткий ответ на любые новые меры Лондона против РФ
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Захарова пообещала жесткий ответ на любые новые меры Лондона против РФ 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Любые попытки властей Великобритании принять дополнительные меры в отношении России в контексте дела Скрипаля повлекут еще более жесткий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В нашем заявлении сказано, что любые попытки Великобритании принять какие-то дополнительные меры повлекут еще более жесткие меры. Это все четко сказано", — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, при разработке ответных мер на действия Лондона российские власти действовали обдуманно.
"Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась", — подчеркнула официальный представитель МИД России.
В субботу Москва в качестве ответных мер на действия Лондона объявила о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Россия отзывает согласие на открытие Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает на российской территории деятельность Британского совета.
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