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Визовый центр Великобритании увеличит срок рассмотрения документов россиян
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Визовый центр Великобритании увеличит срок рассмотрения документов россиян 

АиФ Санкт-Петербург 6 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Визовый центр Великобритании продолжит работу в Петербурге, несмотря на закрытие генерального консульства в Северной столице и высылку дипломатов из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
И, хотя центр будет работать в прежнем режиме, скорость рассмотрения документов и принятия решений по выдаче виз может быть увеличен. Специалисты советуют петербуржцам позаботиться о визе в Великобританию заблаговременно и пожать документы за полтора месяца до начала предполагаемой поездки.
Напомним, правительство Великобритании выслало из страны 23 российских дипломата после того, как 4 марта экс-сотрудник военной разведки России Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией был найден мертвым в Солсбери. Россия ответила на это высылкой британских дипломатов и закрытием генерального консульства Великобритании, которое действует в Петербурге с 1994 года.
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