Визовый центр Великобритании увеличит срок рассмотрения документов россиян

Визовый центр Великобритании продолжит работу в Петербурге , несмотря на закрытие генерального консульства в Северной столице и высылку дипломатов из России . Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

И, хотя центр будет работать в прежнем режиме, скорость рассмотрения документов и принятия решений по выдаче виз может быть увеличен. Специалисты советуют петербуржцам позаботиться о визе в Великобританию заблаговременно и пожать документы за полтора месяца до начала предполагаемой поездки.