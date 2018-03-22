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СМИ: Британия планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов
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СМИ: Британия планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Власти Великобритании пытаются убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, британские власти предоставляет ключевым союзникам в ЕС разведывательные данные по делу Скрипаля.
Как отмечают источники издания, премьер-министр Тереза Мэй намерена заявить лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе.
А также Мэй рассчитывает убедить партнеров в необходимости усилить давление на российские власти.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему обвинения в адрес российской стороны по делу об отравлении Скрипаля являются необоснованными.
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