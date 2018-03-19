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Слуцкий назвал абсурдом обсуждение высылки российских дипломатов из Польши
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Слуцкий назвал абсурдом обсуждение высылки российских дипломатов из Польши 

РИА Новости 17 часов назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Обсуждение высылки дипломатов РФ из Польши абсурдно и доказывает, что вся ситуация вокруг дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — одна большая провокация, сговор и ложь, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее польская Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщила о том, что Польша может выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.
"Всегда говорю, что комментировать газетные утечки — дело неблагодарное. Но сама по себе постановка вопроса абсурдна. Причем тут российско-польские дипломатические контакты? За что высылать наших дипломатов? Эти меры, как правило, применяются в случае проблем в двусторонней повестке, а не из солидарности всех наций, вы меня простите", — сказал Слуцкий РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что вся ситуация вокруг «дела Скрипаля» — «это одна большая провокация». «И реакция Польши, где достаточно сильны русофобские настроения, лишнее тому подтверждение. Запад не устраивает сильная Россия, не устраивает консолидация нашего народа вокруг сильного национального лидера. И поэтому наши „стратегические друзья“ пытаются всеми правдами, а в основном неправдами раскачать ситуацию, ослабить нашу страну, в том числе путем санкционного давления. И для этого в ход идут самые грязные приемы — сговор и ложь», — заключил он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия. При этом он сообщал, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказывает под невнятными предлогами.
МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».
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