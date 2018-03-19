Слуцкий назвал абсурдом обсуждение высылки российских дипломатов из Польши

Ранее польская Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщила о том, что Польша может выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией

"Всегда говорю, что комментировать газетные утечки — дело неблагодарное. Но сама по себе постановка вопроса абсурдна. Причем тут российско-польские дипломатические контакты? За что высылать наших дипломатов? Эти меры, как правило, применяются в случае проблем в двусторонней повестке, а не из солидарности всех наций, вы меня простите", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что вся ситуация вокруг «дела Скрипаля» — «это одна большая провокация». «И реакция Польши, где достаточно сильны русофобские настроения, лишнее тому подтверждение. Запад не устраивает сильная Россия, не устраивает консолидация нашего народа вокруг сильного национального лидера. И поэтому наши „стратегические друзья“ пытаются всеми правдами, а в основном неправдами раскачать ситуацию, ослабить нашу страну, в том числе путем санкционного давления. И для этого в ход идут самые грязные приемы — сговор и ложь», — заключил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия. При этом он сообщал, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказывает под невнятными предлогами.