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Самолет с высланными из Лондона российскими дипломатами прибыл в Москву
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Самолет с высланными из Лондона российскими дипломатами прибыл в Москву 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Спецборт с высланными из Лондона российскими дипломатами прибыл в московский аэропорт «Внуково-2», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 23 российских дипломата с семьями, всего — около 80 человек, покинули Лондон.
Самолет провожал посол России в Лондоне Александр Яковенко, заявивший, что спокоен за будущее дипломатов.
"Все продолжат свою карьеру… Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское", — сказал он.
"Я должен сказать, что настроение у всех очень хорошее. Единственное, конечно, по поводу чего люди беспокоились, — это как детишки закончат школу. Но мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами, и я должен сказать, что по этой части все в порядке", — добавил он.
Напомним, что Лондон 14 марта принял решение о высылке 23 российских дипломатов, обвинив Россию в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. На сборы сотрудникам российской дипмиссии была дана неделя.
В минувшую субботу Москва в качестве ответных мер на провокационные действия Великобритании объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.
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