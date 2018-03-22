Британия решила убедить европейские страны выслать российских дипломатов 

Правительство Великобритании намерено убедить власти европейских стран последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Bloomberg. В качестве повода для высылки премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить обвинить Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ожидается, что это произойдет на ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет сегодня вечером. По утверждению Bloomberg, Мэй будет продвигать мысль, что Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер.