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Около 800 избирателей смогут проголосовать в Иране на выборах президента
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Около 800 избирателей смогут проголосовать в Иране на выборах президента 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Около 800 избирателей в Иране получат возможность проголосовать на выборах президента РФ 18 марта, в том числе на АЭС «Бушер», где работают российские специалисты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Иране Андрей Ганенко.
"Имеют право голосовать около 800 российских избирателей, живущих в различных городах Ирана… В посольстве, консульстве в Исфахане, консульстве в Реште, а также на АЭС «Бушер» будут избирательные участки", — сообщил Ганенко.
Он отметил, что участок в посольстве будет открыт с 8.00 до 20.00 (разница с мск +30 минут). Голоса подсчитают в здании посольства и затем передадут результаты в Москву.
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