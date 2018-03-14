Ксения Собчак обсудила проблемы экологии с представителями правительства Москвы 

Тему экологии в своей предвыборной кампании затронула и Ксения Собчак. Проблему мусорных полигонов она обсудила с представителями правительства Московской области. Собчак приветствовала готовность к диалогу подмосковных властей и обещала отслеживать выполнение обещаний, данных на встрече. «Если эти обещания будут выполняться, то, я думаю, что чёрная картина будет меняться. Вы тоже должны понять людей — сегодня они абсолютно не доверяют, они живут в вони, они задыхаются, каждый день — это день их здоровья», — отметила Ксения Собчак.