МИД РФ ответил на демарш Лондона

МИД обвинил Лондон в развязывании антироссийской кампании

Москва обещает, что ответные меры на объявленные Лондоном шаги по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать, говорится в заявлении МИД РФ.

"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", — говорится в сообщении.

Выступая в среду в парламенте, премьер Великобритании Тереза Мэй прямо обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Мэй сообщила также об экстренном созыве Совета НАТО.