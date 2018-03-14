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МИД РФ ответил на демарш Лондона
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МИД обвинил Лондон в развязывании антироссийской кампании 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Москва обещает, что ответные меры на объявленные Лондоном шаги по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не заставят себя ждать, говорится в заявлении МИД РФ.
"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", — говорится в сообщении.
>> Мэй дала российским дипломатам неделю
Выступая в среду в парламенте, премьер Великобритании Тереза Мэй прямо обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Мэй сообщила также об экстренном созыве Совета НАТО.
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