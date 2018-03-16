ОЗХО занялась «Новичком»

«В открытой литературе очень мало информации об этом химикате, — добавили в ОЗХО. — Эксперты организации в настоящее время изучают научную и техническую информацию, доступную техническому секретариату». В организации подчеркнули, что ОЗХО «предложила техническую помощь британским властям в проведении расследования и ожидает, что в ближайшее время будут приняты некоторые действия».