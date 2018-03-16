ОЗХО занялась «Новичком» 

Организация по запрещению химического оружия приступила к изучению информации о нервно-паралитическом веществе группы «Новичок», о применении которого в английском Солсбери заявила Великобритания, передает ТАСС со ссылкой на саму организацию. Там отметили, что такое вещество никогда не декларировалось ни одним из государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия.
«В открытой литературе очень мало информации об этом химикате, — добавили в ОЗХО. — Эксперты организации в настоящее время изучают научную и техническую информацию, доступную техническому секретариату». В организации подчеркнули, что ОЗХО «предложила техническую помощь британским властям в проведении расследования и ожидает, что в ближайшее время будут приняты некоторые действия».
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту.