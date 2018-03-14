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Постпред России при ОЗХО назвал угрозы Дамаску недопустимыми
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Постпред России при ОЗХО назвал угрозы Дамаску недопустимыми 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. РФ считает недопустимыми угрозы, звучащие в адрес Дамаска, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
"В некоторых столицах договорились уже до того, что, мол, подумывают о нанесении по Сирии удара «возмездия» за химатаки. Расцениваем подобные угрозы как призывы к агрессии против суверенного государства в нарушение всех международно-правовых норм. Считаем это абсолютно недопустимым", — заявил Шульгин, выступая на сессии исполнительного совета ОЗХО.
Текст его выступления опубликован на сайте МИД России.
В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии, «если это необходимо». Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН «не смог принять действия».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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