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Собчак намерена пожаловаться в ЦИК
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Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что намерена пожаловаться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на поведение ее оппонентов на теледебатах.
"Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК, я считаю, что это несправедливо", — сказала она в среду в ходе дебатов на телеканале "Россия 1", которые транслировались на Дальний Восток.
"Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек [лидер ЛДПР Владимир Жириновский] хамит бесконечно только мне… Я пришла поговорить со своими избирателями. Эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени", — отметила кандидат.
При этом Собчак произнесла в эфире нецензурное слово, которым в ходе дебатов в конце февраля ее оскорбил Жириновский.
Собчак потребовала у ведущего дебатов Владимира Соловьева вернуть ей отведенное для выступления время. Он ответил, что правила, установленные ЦИК, запрещают ведущему прерывать кандидатов и менять ход дебатов. "Я считаю, что это ужасно, но таков закон… Я с ужасом думаю о том, что наш избиратель вот это все смотрит, что это тот уровень политической культуры", — заявил Соловьев.
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