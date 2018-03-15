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Украина предложила денонсировать Договор о дружбе с Россией
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Украина предложила денонсировать Договор о дружбе с Россией 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Министерство иностранных дел Украины подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Об этом агентству УНИАН рассказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
По ее словам, Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на денонсацию соглашения. При этом Беца отметила, что какое-либо окончательное решение еще не принято, поскольку находится в ведении главы государства. «Это договор от имени Украины», — пояснила она.
30 декабря замглавы МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что Киев намерен подать в международный суд иск против России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. «В нем [договоре] написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», — заявил тогда дипломат.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был пролонгирован еще на 10 лет.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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