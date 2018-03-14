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Матвиенко пообещала Британии жесткий и зеркальный ответ
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Матвиенко пообещала Британии жесткий и зеркальный ответ 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия отреагирует на объявленные Терезой Мэй меры в отношении нашей страны оперативно, жестко и зеркально, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Британцы без предъявления России каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно, думаю, дипломатическая практика не знает подобных примеров. Поэтому Россия должна отреагировать очень оперативно, очень жестко и зеркально", — сказала спикер.
В среду Мэй заявила, что в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Он подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия, добавил Лавров.
Осужденный за госизмену экс-полковник Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
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