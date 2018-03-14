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МИД Украины готовится денонсировать договор о дружбе с Россией
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МИД Украины готовится денонсировать договор о дружбе с Россией 

Rambler News Service 14 марта 2018
Депутат Верховной Рады Украины Светлана Залищук заявила, что МИД страны подготовил предложения о выходе Украины из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией.
«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», — написала Залищук на своей странице в Facebook.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Согласно документу, в частности, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.
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