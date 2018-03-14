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МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с Россией
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МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с Россией 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Светлана Залищук заявила, что МИД Украины подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение по выходу Украины из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина «наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа». На Украине международные договора, ратифицированные Радой, подлежат денонсации через голосование в парламенте.
"Министр Павел Климкин на нашем (парламентском — ред.) комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", — написала Залищук в среду в Facebook.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетий срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
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