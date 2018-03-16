Ещё
Титов оценил свою избирательную кампанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Титов высоко оценил свою избирательную кампанию 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов высоко оценил свою избирательную кампанию, в рамках которой россияне смогли ознакомиться с его "Стратегией роста".
"Оценивать нашу кампанию избирателям, но с точки зрения креативности, интереса, у нас было много веселых, интересных для нас моментов… Мы считаем, что она сработала, узнаваемость повысилась", — сказал Титов журналистам в пятницу в Томске.
Он отметил, что главной задачей кампании было то, чтобы большое количество людей узнало о "Стратегии роста" и поддержало ее. Эта задача, по словам Титова, выполняется, и уже 2 миллиона человек оставили свои подписи под стратегией на сайте кандидата.
"Узнала о стратегии, наверное, большая половина населения России в результате этой кампании. То есть эту избирательную кампанию по выборам президента РФ, мы считаем, что мы использовали для нашей главной задачи успешно", — добавил политик.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
РИА Новости: последние новости
Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД В ЦИК посоветовали США поучиться у России прозрачности выборов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии240
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля709
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»50
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником400
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение