Титов оценил свою избирательную кампанию

"Узнала о стратегии, наверное, большая половина населения России в результате этой кампании. То есть эту избирательную кампанию по выборам президента РФ, мы считаем, что мы использовали для нашей главной задачи успешно", — добавил политик.

Он отметил, что главной задачей кампании было то, чтобы большое количество людей узнало о "Стратегии роста" и поддержало ее. Эта задача, по словам Титова, выполняется, и уже 2 миллиона человек оставили свои подписи под стратегией на сайте кандидата.