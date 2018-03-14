Захарова: Лавров не принимал приглашения посетить Британию

Глава МИД РФ Сергей Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию, написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Ранее Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Британия отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову.
"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", — написала Захарова.