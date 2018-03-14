Захарова: Лавров не принимал приглашения посетить Британию

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", — написала Захарова.

Ранее Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Британия отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову.