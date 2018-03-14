Ещё
США не откажутся от идеи разделения стран Ближнего Востока, заявил Асад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США не откажутся от идеи разделения стран Ближнего Востока, заявил Асад 

РИА Новости 14 марта 2018
ДАМАСК, 14 мар — РИА Новости. Вашингтон будет продолжать развивать свой план по раздроблению стран Ближнего Востока, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске со спецпосланником премьер-министра Ирака Фалехом Аль-Файадом.
"Вопреки большим успехам в борьбе с терроризмом, как в Сирии так и в Ираке, США, их союзники и подельники в регионе не отступятся от идеи ослабления и разделения стран региона посредством финансирования и политического прикрытия террористических группировок", — цитирует пресс-служба слова президента.
Асад обратил внимание на необходимость объединения усилий стран, которые готовы противостоять амбициям США.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Жириновский в случае победы перенесет инаугурацию на свой день рождения Посольство РФ в Лондоне контактирует с полицией по поводу угроз дипломатам Власти Британии нанесли урон отношениям с Россией, заявила Матвиенко
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России211
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям178
Атомные подлодки РФ дошли до США135
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео385
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле305
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение