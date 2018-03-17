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Россия высылает 23 английских дипломатов в ответ
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Россия высылает 23 английских дипломатов в ответ 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Россия объявила 23 дипломатов Соединенного Королевства персонами нон-грата. Информация об этом была передана 17 марта послу Великобритании Лори Бристоу в МИД России, куда он был вызван.
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