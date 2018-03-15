В России ответили на обвинения Запада

Заявление четырех западных стран об угрозе безопасности со стороны РФ направлено на дестабилизацию обстановки в России перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Это же в преддверии спортивного соревнования — чемпионата мира по футболу, который достался по праву нашей стране… Но надо накалить обстановку, надо испугать болельщиков, надо испугать политиков, чтобы Россию боялись… Это попытка повлиять, в том числе на наши выборы, вот этой демонизацией России, пытаться дестабилизировать обстановку в России", — сказал Красов.
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"Франция, Германия, США состоят в одной псевдооборонительной организации — НАТО, поэтому здесь можно нашу пословицу применить: "Ворон ворону глаз не выклюет". У них псевдосолидарность в этой псевдооборонительной организации", — отметил парламентарий.
Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
В четверг лидеры Великобритании, Франции, Германии и США назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России. В заявлении лидеров четырех стран отмечается, что "любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства". Лидеры стран также назвали этот случай угрозой безопасности государств.