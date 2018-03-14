МИД Британии показал ролик о «российской агрессии»

МИД Великобритании обвинил Россию в стремлении «разрушить существующую систему миропорядка». На сайте британского форин-офиса появилась видеопрезентация, в которой называются действия Кремля на пути к этой цели.

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.

Точкой отсчета британцы называют 2006 год, когда в Лондоне был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. В 2008 году «Россия продемонстрировала выдающееся неуважение к территориальной целостности Грузии». Далее следует присоединение Крыма в 2014 году и несколько кибератак: «май 2015 — российская кибератака на парламент Германии», «2015 и 2016 — Россия взломала сайты минобороны и МИД Дании», «2017 — Россия вмешалась в выборы в Черногории», «2017 — кампания по кибершпионажу на Украине». В 2018 году Россия успела несколько раз нарушить воздушные пространства других стран и отравить бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Все вместе в ролике названо «грамотно реализованной схемой агрессии российского государства».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с речью по «делу Скрипаля».

Мэй обвинила Россию в атаке на Скрипаля, его дочь и еще 19 граждан Великобритании, объявила о высылке 23 российских дипломатов и заявила о приостановке двусторонних контактов с РФ.