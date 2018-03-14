Ещё
МИД Британии показал ролик о «российской агрессии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Британии показал ролик о «российской агрессии» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД Великобритании обвинил Россию в стремлении «разрушить существующую систему миропорядка». На сайте британского форин-офиса появилась видеопрезентация, в которой называются действия Кремля на пути к этой цели.
Точкой отсчета британцы называют 2006 год, когда в Лондоне был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. В 2008 году «Россия продемонстрировала выдающееся неуважение к территориальной целостности Грузии». Далее следует присоединение Крыма в 2014 году и несколько кибератак: «май 2015 — российская кибератака на парламент Германии», «2015 и 2016 — Россия взломала сайты минобороны и МИД Дании», «2017 — Россия вмешалась в выборы в Черногории», «2017 — кампания по кибершпионажу на Украине». В 2018 году Россия успела несколько раз нарушить воздушные пространства других стран и отравить бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
Все вместе в ролике названо «грамотно реализованной схемой агрессии российского государства».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с речью по «делу Скрипаля».
>> Мэй дала российским дипломатам неделю
Мэй обвинила Россию в атаке на Скрипаля, его дочь и еще 19 граждан Великобритании, объявила о высылке 23 российских дипломатов и заявила о приостановке двусторонних контактов с РФ.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полная дура!»: Ассанж о Терезе Мэй110
Жириновский довел Собчак до слез105
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России71
Захарова жестко ответила на критику Мэй в адрес Лаврова109
Мэй дала российским дипломатам неделю686
Видео
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
01:36
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
В мире
00:27
Посольство Белоруссии прояснило ситуацию с Рыбкой
Происшествия СНГ
01:18
Жена Аршавина расплатилась с «Аэрофлотом»
Шоу-бизнес
04:56
Скончался Леонид Квинихидзе
Шоу-бизнес
02:13
В Москве в четверг выпадет около трети нормы осадков
Новости Москвы
00:23
Московский городской транспорт готов к работе в непогоду
Новости Москвы
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире Другое
00:52
Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение