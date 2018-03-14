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Великобритания на данный момент не планирует ужесточать выдачу виз россиянам
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Великобритания на данный момент не планирует ужесточать выдачу виз россиянам 

ТАСС 14 марта 2018
ТАСС, 14 марта. Великобритания на данный момент не планирует ужесточать выдачу виз россиянам. Об этом сообщили в посольстве страны в РФ.
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