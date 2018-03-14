Украина подготовит единую жалобу на Россию в международные суды

Власти Украины готовят единый иск в международные суды, где будут перечисленный все претензии к России, заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

«Украина будет работать над консолидированной единой жалобой… против России, в которой будут перечислены и консолидированы все преступления против украинских граждан не только на полуострове Крым, но и на востоке Украины», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Луценко добавила, что жалоба коснется граждан, потерявших жилье, и тех, кто, по мнению Киева, подвергся политическому или религиозному преследованию. Также в документе будет перечислено имущество и ресурсы, потерянные в Крыму и Донбассе.

Ранее Украина обратилась в ЕСПЧ и Международный суд ООН с исками против России. Власти страны требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму и нарушения прав человека. В Гаагском суде Киев пытается привлечь Россию к ответственности за нарушения морского права.