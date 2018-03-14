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Порошенко: Украна готова увеличить присутствие в миротворческих миссиях ООН
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Порошенко: Украна готова увеличить присутствие в миротворческих миссиях ООН 

RT на русском 14 марта 2018
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев готов увеличить присутствие в миротворческих миссиях ООН. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Он заявил, что обсудил с австрийским лидером ситуацию в Донбассе.
По словам Порошенко, Ван Дер Беллен заявил, что Вена готова сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии ООН по решению Совбеза ООН.
«И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить своё присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий», — сказал Порошенко.
В феврале украинский президент заявил, что Киев будет добиваться размещения миротворцев в Донбассе на приемлемых условиях.
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