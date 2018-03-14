Порошенко: Украна готова увеличить присутствие в миротворческих миссиях ООН

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев готов увеличить присутствие в миротворческих миссиях ООН. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Он заявил, что обсудил с австрийским лидером ситуацию в Донбассе.

По словам Порошенко, Ван Дер Беллен заявил, что Вена готова сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии ООН по решению Совбеза ООН.

«И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить своё присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий», — сказал Порошенко.

В феврале украинский президент заявил, что Киев будет добиваться размещения миротворцев в Донбассе на приемлемых условиях.