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США планируют нанести удар по Дамаску — Лавров
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США планируют нанести удар по Дамаску — Лавров 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Министр предупредил, что США готовы использовать любые методы для свержения режима Башара Асада.
США планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По словам Лаврова, США хотят надолго закрепиться в Сирии и способствовать развалу этой страны.
Действия американцев в арабской республике стали одной из главных тем беседы. По словам Лаврова, Москва жестко предостерегла Вашингтон от нанесения ударов в Сирии. Однако, министр предупредил, что Штаты готовы использовать любые методы для свержения режима Башара Асада.
«Готовятся очередные провокации с применением химического оружия, будут организованы постановки, в частности, в Восточной Гуте, привлекут внимание, как всегда, с надрывом, мирового сообщества к страданиям мирного населения и жертвам среди невинных граждан. И под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице», — отметил Лавров.
Министры также обсудили покупку Турцией ракетных систем С-400 Триумф. По словам Лаврова, Москва по просьбе Анкары ускорит поставку. Конкретные даты не назвали, но как подчеркнул Чавушоглу, речь идет о максимально быстрых сроках.
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