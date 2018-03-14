В МИД рассказали о наличии «Новичка» у других стран

«Никаких официальных данных от британской стороны в Москву не поступало относительно вещества, которое было использовано в ходе нападения на Скрипаля: вся информация исключительно почерпнута из прессы», — передает его слова ТАСС. Разные страны владели химическими препаратами, которыми якобы отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил источник в МИД России.

Он добавил, что названные публично химические препараты, которые могли быть использованы в Великобритании, были у различных государств, а не только у России — на это указывает информация в интернете.

МИД России, в свою очередь, в ближайшее время опубликует открытые данные по химвеществу, которое использовалось при отравлении экс-полковника ГРУ, добавил источник.

Он также призвал Лондон «перестать скрывать имеющуюся информацию» и манипулировать «общественным мнением». Москва, по словам источника, требует запустить «официальные процедуры по обмену данными», которые предусмотрены международно-правовым регламентном, передает РИА «Новости».

«Если Британия так твердо уверена, что это газ «Новичок», то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить», — сказал он. Ранее эксперт по биологическому оружию Илья Духовлинов рассказал газете ВЗГЛЯД, что обвинения Британии в адрес России абсурдны:

В то же время источник в спецслужбах заявил, что боевым нервнопаралитическим отравляющим веществом «Новичок» недавно ликвидировали в ходе «внутренних разборок» одного из арабских полевых командиров на Ближнем Востоке.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль был отравлен российским боевым нервнопаралитическим отравляющим веществом «Новичок», а Москва, скорее всего, ответственна за отравление. В среду Мэй выступит с новым заявлением по ситуации.