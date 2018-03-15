Песков: ситуация с Великобританией не скажется на предвыборной кампании

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков заявил, что ситуация с Великобританией никак не отражается на предвыборной кампании, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Это никак не отражается. Предвыборная кампания идет своим ходом, и, естественно, вся она является приоритетной. Мы настаиваем на том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему в Великобритании, и, конечно, для нас сейчас главное — это внутренние дела", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что внутренние дела являются приоритетными.

"Сам президент говорил, что для него безусловным приоритетом являются внутрироссийские дела, чем он в приоритетном порядке и занимается изо дня в день", — заявил Песков.

Ранее Песков объявил о подготовке ответных мер по отношению к Великобритании.