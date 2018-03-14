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Великобритания просит провести экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля
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Великобритания просит провести экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 14 марта. Великобритания просит провести экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля. Об этом сообщает британский МИД.
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