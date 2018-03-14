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Лавров: РФ и Турция координируют усилия по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии
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Лавров: РФ и Турция координируют усилия по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Турция координируют усилия по выполнению резолюции СБ ООН по Сирии 2254 и достижению целей, поставленных в рамках астанинского процесса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Вы спросили, обсуждают ли с нами наши турецкие коллеги те вещи, которые рассматриваются ими в контактах с американцами, — отметил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. — Да, мы сегодня получили информацию от министра иностранных дел Турции, мы признательны за это".
"Как он [глава МИД Турции] сказал: «Не во всем мы соглашаемся на 100%, но тем не менее обмен мнениями помогает координировать усилия и двигаться к тем целям, которые поставлены в резолюции 2254, в рамках астанинского процесса, и [целям,] которые были подтверждены на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи», — обратил внимание глава российского дипведомства.
Резолюция 2254 была принята в декабре 2015 года в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.
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