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ЕС заявил о намерении сохранить санкции против России из-за Крыма
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ЕС заявил о намерении сохранить санкции против России из-за Крыма 

RT на русском 16 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Европейский союз сохранит антироссийские санкции из-за Крыма. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. «ЕС остаётся привержен решимости в полной мере реализовывать свою политику непризнания (воссоединения Крыма с Россией. — RT), в том числе путём ограничительных мер», — говорится в заявлении.
Она подчеркнула, что ЕС призывает страны-члены ООН предусмотреть «подобные меры по непризнанию».
Ранее Могерини сообщила о непризнании ЕС президентских выборов России на территории Крыма.
В октябре 2017 года Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить санкции в отношении России до 15 марта 2018 года.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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