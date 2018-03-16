Экс-глава Генштаба Украины: у Киева был план по противодействию российским военным за месяц до «аннексии» Крыма

В начале февраля 2014 года, за месяц до референдума в Крыму и вхождения полуострова в состав России , Киев подготовил план по противодействию переброски военных из РФ в Крым. В начале марта того же года украинские власти предприняли попытку противодействовать «аннексии», однако кто-то из высшего руководства страны в последний момент передумал.

Об этом рассказал экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана, занимавший пост главнокомандующего Вооруженных Сил Украины с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. После этого он был назначен уполномоченным Верховной рады за деятельностью Минобороны страны.

В интервью изданию

"Гордон"

Замана рассказал о том, что в первых числах марта 2014 года по приказу Генштаба в Крым вылетели три самолета Ил-76 и 20 вертолетов «с десантом для блокирования Крымского перешейка и недопущения переброски российский войск».

"Но кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму", — подчеркнул Замана. По его словам, на заседании СНБО, за месяц «до фактической аннексии» был разработан план отражения нападения на полуостров.

Как пояснил Замана, на заседании присутствовали тогдашние и.о. президента Украины Александр Турчинов , премьер-министр Арсений Яценюк и министр обороны Игорь Тенюх . Из его слов в ходе беседы Яценюк вторил, «мол, все плохо, все пропало». Тенюх якобы заявил на это, что украинская армия не готова воевать с Россией.

"В итоге руководство приняло решение не начинать ответных активных действий, хотя на заседании я говорил, что в Генштабе есть план отражения нападения на Крым… В частности, готовились к переброске в Крым четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа уже были подготовлены для этих действий, а разведывательная рота 25-й бригады ВДВ с 26 января 2014 года заблаговременно была передислоцирована в Крым", — добавил Замана.

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в ходе выступления в Совете Безопасности ООН призвала международную организацию усилить давление на Россию и расширить санкции из-за ситуации в Крыму, который официальные киевские власти продолжают считать аннексированной территорией.

Выступая в Совбезе ООН, Зеркаль также заявила о нарастающей милитаризации «оккупированного Крыма» и репрессиях по отношению к украинцам и крымским татарам, которые живут на полуострове, вошедшем в состав России в 2014 году.

Отметим, что ранее, в преддверии очередной годовщины проведения

референдума в Крыму

и на фоне визита на полуостров президента Владимира Путина Госдепартамент заявил о том, что США продолжают считать Крым частью Украины и не намерены отменять санкции, которые были введены Вашингтоном в отношении России в ответ на присоединение полуострова.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. На Западе

сочли

такое присоединение нелегитимным. В Европе и США считают присоединение Крыма к России аннексией, в Киеве его называют оккупацией.

В апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин

признал, что во время референдума в Крыму находились российские войска. Солдаты из РФ «помогли… провести референдум», объяснил глава РФ. Он также пояснил, что Москва

не хотела