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РФ предостерегла США от «безответственных планов» по Сирии
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Москва призвала Вашингтон отказаться от «безответственных планов» по Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва в очередной раз выступила с призывом к Вашингтону отказаться от "безответственных планов" по Сирии. Соответствующий комментарий посольства РФ в США опубликован в Facebook.
"Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску, — напомнили российские дипломаты. — Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности. Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон".
В посольстве отметили, что "всем "сопротивлением" там давно верховодит" "Джебхат-ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация), которая годами обстреливает мирные кварталы Дамаска, включая российские диппредставительства.
"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта, — заявили в дипмиссии. — При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии".
Напомним, Великобритания ранее решила выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Оба были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре британского города Солсбери. В МИД РФ заявили, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность.
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