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Путин поздравил Меркель с переизбранием
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Путин поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост канцлера Германии, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост федерального канцлера Федеративной Республики Германия", — говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул важность развития двустороннего российско-германского сотрудничества в различных сферах, а также конструктивного взаимодействия стран на международной арене.
Также Путин пожелал Меркель и всем членам нового федерального правительства Германии крепкого здоровья, благополучия и успехов.
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