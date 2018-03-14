Путин поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост федерального канцлера Федеративной Республики Германия", — говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост канцлера Германии , сообщила пресс-служба Кремля

Глава государства подчеркнул важность развития двустороннего российско-германского сотрудничества в различных сферах, а также конструктивного взаимодействия стран на международной арене.

Также Путин пожелал Меркель и всем членам нового федерального правительства Германии крепкого здоровья, благополучия и успехов.