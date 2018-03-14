Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии

США привлекут внимание (после провокаций с химоружием в Сирии — прим. «РГ»), как всегда с надрывом, мирового сообщества к страданиям мирного населения, к жертвам среди мирного населения, к жертвам среди невинных граждан и под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице", — приводит РИА Новости слова российского министра.

"Мы жестко предостерегли вчера Соединенные Штаты по всем каналам. Надеюсь, эти безответственные планы не будут реализованы", — подчеркнул Лавров.